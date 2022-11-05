По его словам, в 2022 году реальные доходы украинцев сократились практически на четверть.

До конца этого года украинцам следует ожидать, что продовольственная корзина подорожает на 38-39%.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Эспрессо" добавил, что при этом уровень инфляции составит 30%.

"В этом году ждем 30% общей инфляции. Продовольственная корзина к декабрю, наверное, вырастет по меньшей мере примерно на 38-39%. Стартовать инфляция в следующем году будет с высоких цен в этом году", - озвучил эксперт свой прогноз.

Видео дня

По его словам, в 2022 году реальные доходы украинцев сократились практически на четверть. В то же время номинальная зарплата упала на 12-15%. Пендзин добавил, что в 2023 году минимальную заработную плату также поднимать не будут.

Цены на продукты в Украине

Ранее сообщалось, что несколько недель назад в Украине значительно подорожали яйца. На фоне такого роста цен Антимонопольный комитет начал изучение причин подорожания.

По состоянию на конец октября цена на картофель озвучивалась производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем раньше.

По мнению эксперта, до конца года в Украине, скорее всего, подорожают крупы, хлеб, молочная и мясная продукции, а также картофель и яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: