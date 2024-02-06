Эксперты отмечают, что очень дешевым масло в Украине в этом году уже не будет.

В Украине стоимость масла уже долгое время держится на высоком уровне для отечественного потребителя, поэтому продажи этого продукта сократились.

Как говорится на аналитической платформе "Инфагро", из-за этого продавцы вынуждены снижать цены.

"Масло европейского производства трейдеры могут сейчас купить значительно дешевле, чем в первой половине января. В ЕС с начала года товар существенно подешевел", – констатируют эксперты.

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Они отмечают, что очень дешевым масло в Украине в этом году уже не будет. С мая операторы будут делать закладки товара, поддерживая спрос во время сезонного увеличения производства.

"На ослабление цен, кроме увеличения предложения импорта, повлияла активизация производства масла в конце прошлого года и первой половине января. В феврале производство масла, конечно, снизится, но запасов товара должно хватить до весеннего увеличения предложения", – прогнозируют аналитики.

Цены на молочные продукты в Украине - последние новости

По словам экспертов, в Украине во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли - как в гривне, так и в пересчете на евро.

В январе выросли цены на большинство молочных продуктов. Подешевели только молоко пастеризованное, йогурт питьевой, сыр Маасдам отечественного производства и почти не изменились цены на йогурт ложковый и сыр Голландский.

При этом прогнозируется, что молочка в Украине может еще больше подорожать, цены на некоторые молокопродукты к весне могут вырасти еще на 5-7%.

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