По словам Георгия Кухалейшвили, подешевели только молоко пастеризованное, йогурт питьевой и сыр Маасдам отечественного производства.

В Украине в течение января выросли цены на большинство молочных продуктов. Как сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, подешевели лишь молоко пастеризованное, йогурт питьевой, сыр Маасдам отечественного производства и почти не изменились цены на йогурт ложковый и сыр Голландский.

"С одной стороны, заметно незначительное повышение цен до 1% на такие молочные продукты, как кефир, сметана, йогурт в стаканах, сливочное масло "Крестьянское" производства "Люстдорф", сыры Украинский и Голландский. Молоко пастеризованное жирностью 2%, сыр Маасдам отечественного производства и йогурт питьевой даже подешевели", - отметил он.

С другой стороны, по словам эксперта, в январе выросли цены на 4% и выше на сливочное масло других отечественных брендов жирностью от 72,5% до 73%, на творог, на сыры Гауда и Моцарелла.

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Кухалейшвили прогнозирует дальнейшее повышение цен на кисломолочную продукцию, твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, поскольку проблема дефицита молока-сырья в Украине никуда не исчезла.

"Несмотря на то, что в 2023 году молочно-товарные фермы вышли по объемам надоев на довоенные уровни, их мощности все равно не хватает чтобы компенсировать резкое сокращение производства молока в хозяйствах населения. Кроме того, производить молоко фермерам стало дороже из-за роста тарифов на электроэнергию, топливно-смазочные материалы, удобрения, ветеринарные препараты, средства защиты растений, сельхозтехнику и комплектующие", - объясняет он.

Аналитик подчеркнул, что в 2023 году среднегодовая цена на молоко-сырье в Украине выросла на 14% по сравнению с 2022 годом, а молочные продукты в разрезе года в супермаркетах подорожали на 10-15%.

Цены на молочку в Украине

В Украине стоимость молока бьет рекорды. Как сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли - как в гривне, так и в пересчете на евро.

При этом, по словам экспертов, молочка в Украине может еще больше подорожать. По мнению аналитиков "Инфагро", цены на свежие молочные продукты продолжат расти и к весне некоторые из них подорожают еще на 5-7%.

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