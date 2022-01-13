В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн.

В 2021 году цены реализации производителей сельскохозяйственной продукции в среднем выросли на 40%, а реальные доходы граждан за 9 месяцев прошлого года выросли только на 3%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельхозтоваропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%", - отметил Данилишин.

При этом, по его словам, рост реальных денежных доходов населения (зарплат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости.

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"В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе", - пояснил Данилишин.

Инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10%, замедлившись с 10,3% в ноябре.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.