Отмечается, что говорить об увеличении рентабельности не приходится.

В Украине цены на хлеб в ближайшие месяцы могут подскочить. Такая тенденция объясняется подорожанием сырья и электроэнергии.

"В первую очередь, это происходит из-за подорожания сырья, которое за период май-июнь подорожало почти на 40%. Мы знаем, какая ситуация в энергетике. Это тоже увеличивает расходы. Мы не прекращаем производство, но вынуждены работать на дизельных генераторах, а электроэнергия от генераторов в 2,5 раза дороже, чем от сети", - рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что все эти факторы увеличивают расходы на производство продукции, и, как следствие, цены на нее.

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"В ближайшее время я не вижу оснований для резкого роста цен на хлеб, но, если учитывать нынешние тенденции на рынках зерна и муки, то мы ожидаем роста цен", - отметил эксперт.

В то же время он указал, что говорить об увеличении рентабельности не приходится - пекарни работают почти с нулевой рентабельностью.

Цены на хлеб в Украине - прогноз эксперта

Эксперт Института аграрной экономики Светлана Черемиссина отметила, что цены на хлеб в Украине к концу лета 2024 года могут вырасти на 4-6%. Причиной удорожания самого популярного продукта является рост тарифов на электроэнергию и стоимости сырья.

При этом она указала, что с начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 47,4%, до 8401 гривны за тонну, а на пшеницу 3 класса – на 37,6%, до 8191 грн/т.

Позже президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что Украине грозят перебои с хлебом, потому что цены на муку резко подскочили на 50% за два месяца лета и продолжают расти.

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