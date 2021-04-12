В марте этого года органы рыбоохраны выявили 3559 нарушений, треть из которых грубые, причинивших государству ущерб на 10 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.
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В рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 12 тонн водных биоресурсов и 7911 запрещенных орудий лова. Были задержаны 64 транспортных средства.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений зафиксировано Черкасским, Херсонским, Днепропетровским, Полтавским, Киевским рыбпатрулями, а также Азовским бассейновым управлением.
«Государственные инспекторы выявили нарушений почти на 10 млн грн. Из них нарушений на 5,5 млн грн зафиксировал отдел оперативной работы Госрыбагентства, 1,2 млн грн – Черкасский рыбоохранный патруль, 804 тыс. грн – Херсонский, 639 тыс. грн – Полтавский и 584 тыс. грн – Азовское бассейновое управление», – говорится в сообщении.
За март составлено и направлено в суды 1212 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 38 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
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