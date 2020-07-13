Новый урожай: украинские аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна

В частности, пшеницы собрано 2,92 миллиона тонн с площади 918 тысяч га, или 14% от прогноза.

Украинские аграрии намолотили 6,34 миллиона тонн зерна нового урожая с площади 1,93 миллиона га, что составляет 13% от прогноза.

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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, за прошлую неделю (6-10 июля) сельхозпроизводители собрали 5,08 миллиона тонн зерна, зернобобовых культур и рапса.

Всего с начала уборочной кампании намолочено: пшеницы – 2,92 миллиона тонн с площади 918 тысяч га (14% от прогноза); ячменя – 3,03 миллиона тонн с 870 тысяч га (38%); гороха – 158 тысяч тонн с 84 тысяч га (36%); рапса – 3,85 тысячи тонн с 2,49 тысячи га.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили аграрии почти всех областей Украины.

Лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Херсонская область (1,407 миллиона тонн с площади 394 тысяч га, Николаевская (1,313 миллиона тонн с 451 тысячи га); Днепропетровская (0,91 миллиона тонн с 261 тысячи га), Запорожская (0,88 миллиона тонн с 239 тысяч га).

Как сообщал УНИАН, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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