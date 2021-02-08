Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) готовы выделить на эти проекты $2 млрд.

Правительство Украины запускает общенациональный проект орошения и мелиорации в южных областях Украины, к которому будут привлечены значительные средства.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире «Радио НВ».

Читайте такжеНовый министр агрополитики рассказал о приоритетах работы в должности

«У нас есть 2 млрд грн в рамках общих государственных расходов. У нас есть кредитные гарантии на 7 млрд грн. У нас есть 0,5 млрд грн на компенсацию оборудования для орошения и мелиорации», — отметил он.

Кроме того, по словам министра, если в ближайшее время будет принят законопроект «Об объединении водопользователей», то Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) готовы выделить на эти проекты $2 млрд.

«Таким образом, государство чистит каналы, дает воду, а частный капитал подключается к системе насосной станции и орошение у себя на полях производит самостоятельно. Это будет прорыв для Украины», — подытожил Лещенко.

Что этому предшествовало

17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

В тот же день, 17 декабря 2020 года, новоназначенный министр Лещенко рассказал о приоритетах в работе министерства, среди которых, в частности, поддержка животноводства и орошения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН