Новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал о приоритетах в работе будущего министерства, среди которых, в частности, поддержка животноводства и орошения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лещенко сказал во время выступления в Верховной Раде.
"...Акцентировать внимание на поддержке молочного скотоводства путем адресной дотации на содержание поголовья, ввозе качественного поголовья", - сказал он.
Лещенко отметил, что на сегодняшний день по падению объемов молока Украина находится на уровне 1946 года.
Также новый министр отметил необходимость ввести Госводагентство в структуру Минагрополитики и начать масштабную программу орошения.
"Мы хотим изменить законодательство в части водопользования и запустить наиболее масштабную программу, порядка 2 млрд долл. привлеченных инвестиций, на орошение на юге Украины", - сказал он.
Кроме того, Лещенко анонсировал программы стимулирования с налоговыми льготами для производителей сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.
Что этому предшествовало
- 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
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