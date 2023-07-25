С фермеров требуют налоги за незасеянные из-за войны поля.

Налоговая служба препятствует деятельности фермеров с деоккупированных и прифронтовых территорий Украины. Таким образом налоговики буквально добивают агробизнес, сумевший пережить российское нашествие. Об этом в Facebook заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

По его данным, фермерам, которые не смогли засеять угодья из-за боевых действий, налоговая присылала требования по уплате налогов. При том, что они не могли получить ни кредиты, ни гранты, ни государственную поддержку.

Аграрии с прифронтовых территорий, которые все же смогли продолжить работать, сейчас получают новые требования: в случае продажи зерна, нужно дополнительно доказать его происхождение. Такие сигналы поступают от фермеров из Сумщины и Харьковщины.

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"Налоговая в цепочке возмещения НДС при экспорте считает, что зерно с прифронтовых территорий, или тех на которых ведутся или велись боевые действия требует дополнительного подтверждения происхождения. В конечном итоге это приводит к тому, что фермеры не смогут продать собственное зерно, или же будут вынуждены продавать его за бесценок", — заявил Иван Слободяник.

В условиях, когда российские оккупанты блокируют зерновой экспорт и бьют по портовой инфраструктуре, Государственная налоговая создает аграриям дополнительные препятствия.

"Парадокс в том, что когда весь мир думает как помочь украинскому агросектору, родненькая налоговая думает как усложнить жизнь. Хочется верить что это просто недоразумение", - говорится в заметке.