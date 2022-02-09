Ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия.

Рынок заполнился дешевой свининой из Европы: в страну стали больше завозить мяса.

Как рассказали в Сніданка з 1+1, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия.

За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза - до более 6,5 тыс. тонн. К слову, 79% импорта - это свежее или охлажденное мясо. Остальное - замороженный продукт.

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Среди основных причины увеличения импорта свинины эксперты назвали низкую стоимость мяса на рынке ЕС, а также изменение квот на ввоз европейских товаров.

Как сообщалось, в Украину начали больше завозить продуктов из-за рубежа в прошлом году на 19% вырос импорт агропродукции.

В Государственной таможенной службе отмечают, что в 2021-м купили товаров более чем на восемь миллиардов долларов. Основным поставщиком остались страны Европейского Союза. Выросли также поставки и из стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Ранее, как писал УНИАН, эксперты отмечали, что в Украине уменьшилась цена на свинину. Самая низкая цена - в областях Западной Украины.

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