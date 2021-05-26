Магалецкая отметила, что в Европе подделывают масло, рыбу и рыбные продукты, мясную продукцию.

Фальсификация пищевых продуктов является проблемой номер один в Украине. Ежегодно специалисты изымают тысячи килограммов поддельных продуктов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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«Фальсификат в нашей стране сейчас – это проблема номер один. В том числе это следствие пандемии, которая ударила по карманам украинцев и активизировала «дельцов», – написала она.

По словам Магалецкой, специалисты Госпродпотребслужбы в сотрудничестве с общественными организациями и правоохранительными органами постоянно изымают фальсификат по всей стране. В том числе находят поддельные продукты в школах.

«Это тысячи килограммов продуктов в год. Только за первые три месяца этого года мы изъяли из оборота или не допустили к реализации 8600 килограммов фальсифицированных молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы», – добавила она.

При этом глава ведомства отметила, что Украина далеко не единственная страна, которая страдает от этого явления. В Европе ущерб от фальсификата оценивается на уровне 8-12 млрд евро в год. Наиболее распространено это явление в Испании, Италии, Нидерландах, Греции, Польше. Среди продуктов, которые фальсифицируют чаще всего, – жиры и масла, рыба и продукты из нее, мясо и мясопродукты и т. п.

«Помните об этом, когда вдруг захотите купить дешевое импортное оливковое масло или хамон в месте, где постоянно «поломан» кассовый аппарат», – посоветовала Магалецкая.

Она призвала украинцев оставлять жалобы и получать оперативную информацию в чат-боте Госпродпотребслужбы.

Фальсификат в Украине

Ранее в Госпродпотребслужбе отметили, что чаще всего в Украине подделывают молочные продукты, особенно сливочное масло.

По состоянию на 12 апреля 2021 года специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с начала текущего года провели около 3 тыс. проверок качества, в ходе которых изъяли из оборота более 31 тонны фальсифицированных продуктов.

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Автор: Анна Нагорная