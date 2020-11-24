При этом предприятия быстро адаптировались к условиям работы.

Пандемия коронавируса снизила спрос на украинскую агропродукцию как за границей, так и на внутреннем рынке.

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Об этом в ходе онлайн-вебинара сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Украинское сельское хозяйство столкнулось с двумя форс-мажорами в 2020 году - это засуха и пандемия COVID-19. Если говорить о пандемии, то наиболее чувствительными к новым условиям оказались мелкие сельхозпроизводители, ориентированные на готовую продукцию садоводства, а также на продукцию животноводства, которая реализовывается без посредников на рынке. Особенно сильно пандемия сказалась на них весной, когда в Украине был полный локдаун, были закрыты рынки", - сказал он.

По словам Высоцкого, несмотря на ослабление карантина во втором и третьем квартале года, пандемия продолжила оказывать влияние на агропроизводителей из-за снижения потребления и спроса на продукты на внутреннем рынке.

"Еще один фактор, который повлиял на всех производителей – частичное снижение спроса на международных рынках, прежде всего на продукцию животноводства", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина не вводила какие-либо ограничения на экспорт продукции, прежде всего зерна, хотя такие ограничения были в других странах.

В то же время, по словам Высоцкого, пандемия не повлияла на производство сельхозпродукции в Украине.

"Не было существенных сбоев в производстве, связанных с COVID-19. Предприятия быстро адаптировались", - добавил он.

Что этому предшествовало

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвала страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.

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Автор: Анна Нагорная