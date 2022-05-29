Уксус прекрасно убивает все бактерии, поэтому если есть он, можно консервировать без соли.

Украинцы массово сметают соль с полок магазинов, и известный шеф-повар Евгений Клопотенко поспешил успокоить: без этой пищевой добавки можно обойтись даже в период консервации овощей.

"Можно сказать, что, если у нас дома просто уксус и любая крупа, мы можем пережить все, что угодно", - отметил он в эфире 1+1.

Поэтому он советует не закупать много соли, ведь важно, чтобы ее хватило на всех. Также Клопотенко посоветовал, как можно консервировать огурцы без этого минерала.

Так, Евгений советует проварить огурцы в воде, добавить в нее специи для вкуса и уксус. И все, можно консервировать.

"Наша главная задача во время консервирования продуктов - не дать бактериям развиваться. А уксус прекрасно справляется с этой задачей и убивает все бактерии", - пояснил шеф-повар.

Кстати, ранее разработанное совместно с Клопотенко новое школьное меню критиковали за недосол.

Напомним, предприятие "Артемсоль", которое временно прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало более 90% потребностей украинского населения в этой продукции. Сейчас на полках магазинов украинских городов ощущается уже дефицит соли. А там, где она есть, цены на нее заоблачные.

Украинцев успокаивают и говорят, что будут поставлять соль из-за границы в случае нехватки. Конечно, импортная соль будет дороже.

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