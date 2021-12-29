Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства.

Кабинет министров одобрил Государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято во время заседания правительства сегодня, 29 декабря.

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В документе говорится о том, что на сегодняшний день лесистость Украины составляет 15,9%: общая площадь земельных участков, относящихся к лесному фонду государства, составляет 10,4 млн га, а покрытых лесной растительностью – 9,6 млн га.

Реализация стратегии предусматривает увеличение лесистости территории страны до не менее чем 18%, увеличение общего запаса лесов Украины до не менее чем 2,5 миллиарда кубометров, повышение уровня абсорбции парниковых газов отечественными лесами до 75,6 млн тонн CO2-эквивалента.

Кроме этого, планируется построить и отремонтировать 7 500 километров лесных дорог.

Миллиард деревьев от Зеленского:

7 июня 2021 года на форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский заявил, что за ближайшие три года в Украине будет высажено 1 млрд деревьев.