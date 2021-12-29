Кабинет министров одобрил Государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято во время заседания правительства сегодня, 29 декабря.
Читайте такжеЗа полгода в Украине было создано 1,2 тысяч га новых лесов
В документе говорится о том, что на сегодняшний день лесистость Украины составляет 15,9%: общая площадь земельных участков, относящихся к лесному фонду государства, составляет 10,4 млн га, а покрытых лесной растительностью – 9,6 млн га.
Реализация стратегии предусматривает увеличение лесистости территории страны до не менее чем 18%, увеличение общего запаса лесов Украины до не менее чем 2,5 миллиарда кубометров, повышение уровня абсорбции парниковых газов отечественными лесами до 75,6 млн тонн CO2-эквивалента.
Кроме этого, планируется построить и отремонтировать 7 500 километров лесных дорог.
Миллиард деревьев от Зеленского:
7 июня 2021 года на форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский заявил, что за ближайшие три года в Украине будет высажено 1 млрд деревьев.