Сообщается, что в этом году украинские фермеры засеяли на 30 процентов меньше полей.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина может недосчитаться половины обычного урожая зерновых.

К такому выводу пришла американская компания Maxar, проанализировав спутниковые снимки.

По подсчетам Maxar, в этом году украинские фермеры засеяли на 30 процентов меньше полей, чем в прошлом, и в результате урожай кукурузы может оказаться на 54% меньше прошлогоднего, а урожай подсолнечника - на 40% меньше.

"Посевной в этом году помешали многие факторы, в том числе то, что фермеры ушли защищать свою страну, то, что фермеры не могли сеять из-за боёв, а также дефицит семян", - пишет Maxar.

Напомним, Украина просит ЕС помочь с хранилищами для зерна. При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

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