При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн.

Правительства стран Европейского Союза рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, заместитель министра АПК Маркиян Дмитрасевич выступил на заседании совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, где обозначил перед евродепутатами ситуацию с экспортом украинской с/х продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.

"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая вместимость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодня хранилищ осталось только на 60 млн тонн – остальное потеряно в результате разрушений и временной оккупации. Поэтому у нас есть насущная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", – подчеркнул Дмитрасевич.

Он добавил, что правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ – как результат, это должно существенно помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок зерновых на мировые рынки.

"Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос в Европейскую комиссию", - рассказал заместитель министра.

Дмитрасевич сообщил, что европейская делегация на следующей неделе посетит пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и еще больше уменьшить бюрократию на границах для прохождения экспорта украинской с/х продукции.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

Вас также могут заинтересовать новости: