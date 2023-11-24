В ФРУ подчеркивают, что требования польских забастовщиков носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами.

Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины направила официальное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба ФРУ.

Отмечается, что ситуация с блокировкой с 6 ноября одной из польских ассоциаций перевозчиков пунктов пропуска на украинско-польском участке государственной границы носит чрезвычайно опасные последствия для экономики и национальной безопасности Украины.

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"Водители без элементарной помощи со стороны Красного Креста и других организаций, 2 смертельных случая и угроза перевозкам, от которых напрямую зависит национальная безопасность Украины", – отметили в организации.

По предварительным расчетам ориентировочные прямые потери экономики Украины от блокирования ряда пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более 400 млн евро. Если же считать косвенные потери (штрафы и неустойки в отношении украинских экспортеров за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на Новый год и т.д.), то они очевидно измеряются миллиардами евро.

В ФРУ подчеркивают, что требования польских забастовщиков носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и являются дискриминационными.

"Кроме того, такая беспрецедентная блокировка стала примером и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Венгрии направили в адрес президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен совместное заявление, которым они инициируют срочное обсуждение вопроса возврата разрешений для украинских перевозчиков", – говорится в заявлении.

Как отмечают во ФРУ, соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автомобильных перевозках никоим образом не нарушает принципы равной конкуренции на европейском рынке грузовых автомобильных перевозок, предоставляя равную возможность безразрешительного выполнения перевозок между сторонами в двустороннем и транзитном сообщениях.

Зато перевозчики всех стран ЕС имеют право осуществлять перевозки в Украину без каких-либо разрешений и лицензий ЕКМТ. При этом перевозчики из ЕС не рискуют выполнять перевозки в Украину ввиду чрезвычайно опасной ситуации в стране из-за военных действий, добавили в Федерации.

Соглашение действует до 30 июня 2024 года и неизменными остаются целые соглашения – обеспечение устойчивой и надежной перевозки внешнеэкономических грузов в связи с блокировкой украинских портов и отсутствием полноценной способности железнодорожных перевозок.

ФРУ и АсМАП Украины уже направили свои письма в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вице-президента ЕК, комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

Также 15-16 ноября в Брюсселе представителями ФРУ проведены встречи с представителями офисов Домбровскиса, комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, а также директоратами по вопросам торговли, налоговых и таможенных вопросов, аграрной политики, крупнейшим объединением работодателей ЕС "BusinessEurope", во время которых был обсужден указанный вопрос.

В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому ФРУ просит его провести встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также Федерация работодателей просит украинского президента внести следующие предложения в Кабинет министров Украины:

1) Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе:

провести встречи с пограничными ведомствами Республики Польша для недопущения любых дискриминационных действий по отношению к украинским перевозчикам и обеспечить правопорядок перед пунктами пропуска;

принять все необходимые меры для проведения встреч таможенных и пограничных служб в рамках реализации Меморандума о введении системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе с целью обеспечения ритмичности пропускных операций;

довести до сведения международных организаций, уполномоченных органов Европейского Союза о невозможности выполнения основных задач и функций в пунктах пропуска в связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в Республике Польша;

2) Министерству иностранных дел:

обратиться в Красный Крест и другие гуманитарные организации для обеспечения питанием, теплыми вещами и медицинской поддержки водителей, заблокированных перед пунктами пропуска;

вместе с Министерством инфраструктуры безотлагательно провести консультации с Европейской Комиссией по недопущению дальнейшей дискриминации украинских перевозчиков и внесения изменений в соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автомобильных перевозках, обеспечение равных условий для международных перевозчиков наших стран;

вместе с Министерством инфраструктуры и Министерством культуры и информационной политики провести соответствующие информационные мероприятия для разъяснения ситуации в государствах-членах ЕС для снятия напряжения в обществе и, в частности в бизнес-среде;

3) Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обратиться в рамках реализации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве и взаимной помощи в области предупреждения катастроф, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий по обеспечению безопасности жизнедеятельности: обогрева в холодный период, обслуживания автомобилей, контроля за связью, неотложной медицинской помощи, противопожарной безопасности и т.д.;

4) Министерству социальной политики обратиться к Международной организации труда о нарушении прав украинских водителей в соответствии с Конвенцией 153 о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте.

Последствия блокирования границ настолько значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях.