Отгрузки идут по плану и под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.

Из украинских портов "зерновым коридором" вышло еще 5 судов.

Об этом в Twitter сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из Украины отправились еще 5 судов с зерном", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отгрузки идут по плану и под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.

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