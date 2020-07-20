Импорт сыра в Украину увеличился в три раза

Импортный продукт занял треть украинского рынка

В первом полугодии 2020 года импорт сыра в Украину увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

Объем импорта сычужных сыров в Украину с начала 2020 года составил 16,5 тыс. т, сообщает Инфагро.

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При этом общий объем продаж сыров составил 46 тыс. т, то есть импортный продукт занял треть украинского рынка.

Прогнозы

По прогнозам доля импортных сыров вырастет и в 2021 году каждый второй килограмм сыра в украинских магазинах будет импортным.

Экспорт падает

В то же время экспорт сыра из Украины значительно сократился и составил 1,8 тыс. т в первой половине 2020 года.

Одна из причин сложившейся ситуации — высокие цены на сыр украинского производства при низких ценах на импортный продукт.

Как менялась ситуация

Украина в январе-марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму 67,4 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом по итогам первого квартала текущего года экспорт молочной продукции из Украины сократился на 9,3% - до 44,7 миллиона долларов.

За указанный период наблюдалось существенное сокращение экспорта сыров – до 1,2 тысячи тонн (-26,1%), молока и сливок сгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%), молока и сливок несгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%).

Также Украина увеличила импорт сыров в 2,5 раза - до 10,2 тысячи тонн, сухого и сгущенного молока в 2,2 раза - до 1 тысячи тонн, сыворотки - в 2,2 раза до 1,2 тысячи тонн.

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