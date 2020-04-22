Украина увеличила импорт молочной продукции почти в 3 раза

При этом экспорт молокопродуктов из Украины сократился на 9,3%.

Украина в январе-марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму 67,4 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеЦены на лук в Украине снижаются под давлением импорта

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

При этом по итогам первого квартала текущего года экспорт молочной продукции из Украины сократился на 9,3% - до 44,7 миллиона долларов.

"В январе-марте наблюдалось падение экспорта молочных продуктов. Наибольшее сокращение отмечается в торговле сливочным маслом, экспорт которого сократился на 47,2%, – до 3,1 тысячи тонн. Провал в более 39% состоялся и по позициям молочной сыворотки и казеина: до 4,8 тысячи тонн и 402 тонны соответственно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период наблюдалось существенное сокращение экспорта сыров – до 1,2 тысячи тонн (-26,1%), молока и сливок сгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%), молока и сливок несгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%).

Сокращение экспортных поставок претерпела и группа кисломолочных продуктов – до 1,3 тысячи тонн (-9,8%).

Единственная группа молочных товаров, экспорт которой Украина увеличила в январе-марте, это мороженое – до 1,3 тысячи тонн (+12%).

Согласно сообщению, критическое падение экспорта началось еще в прошлом году в связи с рядом проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением гривни. Снижение таможенных пошлин на молочные товары способствовало активизации импорта молочной продукции из других стран.

Отмечается, что за три месяца 2020 года Украина существенно нарастила импорт отдельных видов молочной продукции.

"В новом году больше всего поражает импорт масла, который достиг 2,8 тысячи тонн, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1223%. Заоблачные цифры демонстрирует также и увеличение импорта молока и сливок несгущенных – на 626% (до 2,8 тысячи тонн) и казеина – на 427% (до 58 тонн)", - сказано в сообщении.

Также Украина увеличила импорт сыров в 2,5 раза - до 10,2 тысячи тонн, сухого и сгущенного молока в 2,2 раза - до 1 тысячи тонн, сыворотки - в 2,2 раза до 1,2 тысячи тонн.

"На сегодня Украина уже имеет отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами, которое составляет -22,7 миллиона долларов. Всего за три месяца нового года Украина превратилась в нетто-импортера молочных продуктов", - отмечают эксперты Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в январе-марте 2020 года сократилось на 2,8% - до 1,84 миллиона тонн.

В 2019 году производство молока в стране сократилось на 3,7% - до 9,68 миллиона тонн, что стало антирекордом за годы независимости Украины.