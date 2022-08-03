Кабмин в ближайшие недели должен внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импортные товары в Украине.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

"Да, подтверждаю - правительство уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг", - написал депутат.

Как отметил Железняк, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели", - добавил он.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН рассказал, что динамика налоговых и таможенных поступлений в нашей стране начинает улучшаться. В частности, в марте поступления с таможни достигли 7 миллиардов гривен, тогда как в июле уже - более 22 миллиардов гривен.

По его словам, сейчас концепция нового сбора еще не выбрана.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос введения дополнительного таможенного сбора. Такая инициатива может не носить название дополнительного таможенного сбора, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор - говорить рано", - отметил Марченко.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

Стоит добавить, что гривна начала укрепляться на рынке. В НБУ заявили, что пока нет предпосылок для роста валют. Кроме того, были введены строгие ограничения для пунктов обмена.

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