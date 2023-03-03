Сразу после вторжения России в Украину, в феврале-марте доля Украины сократилась как в импорте, так и в экспорте.

По итогам 2022 года экспорт в Украину из стран Европейского Союза возобновился до довоенного уровня, а по итогам декабря превысил показатели прошлого года.

Как сообщает Eurostat, сразу после вторжения России в Украину, в феврале-марте доля Украины сократилась как в импорте, так и в экспорте (-40% и -56% соответственно) Европейського Союза.

В декабре доля Украины в экспорте превысила довоенный уровень (1,5% в декабре по сравнению с 1,2% в феврале 2022 года), тогда как в импорте осталась несколько ниже (1,0% по сравнению с 1, 1%).

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Среди шести ключевых для общего импорта за пределами ЕС товаров, доля Украины сократилась для таких продуктов, как подсолнечное масло (79,8% в 2022 году по сравнению с 87,5% в 2021 году; -7,7 процентных пунктов), кукуруза (47,5% по сравнению с 50,7%; -3,1 процентных пункта), семена и сурепицы (31,0% по сравнению с 39,2%; -8,2 процентных пункта), а также чугун и сталь (4,4% по сравнению с 10,7%; -6,3 процентных пункта).

Экспорт во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении экспорта украинской аграрной продукции.

В 2022 году экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза вырос на 4,2 % по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

Бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2 %. Это с учетом ситуации, сложившейся в производственном комплексе, с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенного расширения внутреннего спроса, спроса на IT-услуги в мире и тому подобное

По состоянию на 4 января 2023 года с начала войны Украина экспортировала товаров на $44 миллиарда. Cтоимость экспорта упала на 35%, а физические объемы сократились на 38,4%.

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