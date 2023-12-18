Агропродукция сохраняет доминирующие позиции в общем экспорте Украины.

В январе-ноябре Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 19,6 млрд долларов, что на 7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы. Также он отметил, что агропродукция сохраняет доминирующие позиции в общем экспорте Украины – 60%.

"Основой аграрного экспорта нашей страны традиционно выступают зерновые и масличные культуры, масло, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты, на которые приходится 87% его стоимости", – добавил эксперт.

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В то же время, по словам Пугачева, импорт продовольствия за 11 месяцев текущего года достиг 6217 млн долларов, на 16% превысив прошлогодние показатели. При этом его товарная структура также остается неизменной. Наибольшие расходы осуществляются на закупку за рубежом рыбы и морепродуктов, плодово-ягодной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков.

Эксперт подчеркнул, что помимо войны и ее негативных последствий, вызовами для отечественных экспортеров стали запреты и ограничения на ввоз отдельных видов продукции из Украины, которые до сих пор продолжаются со стороны Польши, Венгрии и Словакии, а также блокирование движения грузовиков на польско-украинской границе через крупнейшие пункты пропуска.

К тому же после прекращения "зерновой инициативы" Украина пытается собственными силами обеспечивать работу морского коридора, однако его способности слишком малы.

"Существующие препятствия приводят не только к общему снижению доходов для украинских отраслевых экспортеров, но и фактически делают неэффективными и слабопрогнозированными любые меры внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул ученый.

Пугачев также сделал прогноз на следующий год.

"В целом, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году отечественный агропродовольственный экспорт ожидается на уровне показателей прошлого года. Однако, если нынешняя ситуация не улучшится, в 2024 году даже сохранить существующие его объемы станет объективно сложнее", – подытожил он.

Агроэкспорт из Украины в условиях войны

Вторжение РФ в Украину нарушило работу ее портов на Черном море, из-за чего производители агропродукции больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны.

Впрочем экспорт автомобильным транспортом сейчас нарушается из-за блокировки польскими перевозчиками крупнейших пунктов пропуска на границе.

Сейчас очередь насчитывает более 2 тысяч украинских грузовиков. При этом пропускная способность перехода в Дорогуску составляет примерно 650 грузовиков в сутки. Из-за этого объемы перевозок на польском участке украинской границы упали на 40%.

К блокаде своих границ также периодически приобщаются словацкие перевозчики. Их венгерские коллеги угрожают тоже присоединиться к забастовке.

Накануне УНИАН сообщал, что в правительстве Польши заговорили о блокаду агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, если Киеву удастся стать полноправным членом ЕС.

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