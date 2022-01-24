Кризис на рынке минеральных удобрений отразится на посевах и урожайности пшеницы.

Кризисная ситуация на рынке удобрений повлияет как на дальнейшую качество и цену хлеба, так и на продовольственный сектор в целом.

Об этом отметил в комментарии УНИАН председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич.

"В составе удобрений, особенно азотных, главная доля – газ. И его цена, соответственно, переносится в стоимость удобрений. Азотные удобрения в прошлом году стоили 7-8 тысяч, сегодня - около 27 тысяч. И сельхозпроизводители, кроме крупных латифундий, будут их вносить мало или вовсе не будут. Особенно это касается пшеницы", - подчеркнул эксперт.

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"В составе удобрений, особенно азотных, главная доля – газ. И его цена, соответственно, переносится в стоимость удобрений. Азотные удобрения в прошлом году стоили 7-8 тысяч, сегодня - около 27 тысяч. И сельхозпроизводители, кроме крупных латифундий, будут их вносить мало или вовсе не будут. Особенно это касается пшеницы", - подчеркнул эксперт.

По его словам, кризис на рынке минеральных удобрений отразится на посевах и урожайности пшеницы, а также - на качестве и цене хлеба.

"Все расходы идут в хлеб не сегодняшний, а тот, что будет осенью. Этот хлеб будет низкокачественным, потому что если не дать азот, то это все равно, что маленькому ребенку не дать молока", - подчеркнул Томич.

Он добавил, что ситуация на рынке минеральных удобрений является угрожающей для продовольственного сектора в целом.

"Пшеница для хлеба и булочек – это одна часть. А еще пшеница, ячмень, кукуруза – это корм для животных. Если они будут еще дороже, то будут останавливаться предприятия по производству животноводческой продукции", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на 21 января 2022 года обеспеченность отечественных сельскохозяйственных предприятий минеральными удобрениями для проведения весенне-летних полевых работ составила в среднем 11%, а по состоянию на 24 января 2021 года этот показатель был 18%.

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