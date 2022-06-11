В частности, речь идет о переправке в Россию 650 тонн краденого зерна из Старобельского элеватора.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о масштабах хищения российскими оккупантами урожая в области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На недавно оккупированных территориях Луганской области россияне хвастаются своими кражами. Для переправки в Россию 650 тонн краденого зерна из Старобельского элеватора даже железную дорогу наскоро организовали. А теперь млеют от перспективы получить рекордный урожай озимой пшеницы - почти 1 млн тонн зерновых. Озимой - то есть посеянной осенью, на полях мирной украинской Луганской области!" - подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что местные гауляйтеры радуются, что после оккупации северных районов области площадь захваченных ими пахотных земель увеличилась более чем в пять раз.

"Но мы же понимаем, что ни местному населению, ни жителям территорий Луганской области, захваченных в 2014 году, эти урожаи не достанутся. Все поедет в рашку, которая или сама сожрет, или продаст, чтобы хоть как-то продержаться на плаву под давлением международных санкций", - написал глава ОВА.

Он привел комментарий Департамента агропромышленного развития Луганской областной военной администрации относительно этой ситуации.

"На самом деле масштабы преступлений россиян больше в разы: зернохранилища области они "асвабадили" от 15 тыс. тонн подсолнечника и 10 тыс. тонн зерна. Одновременно антинародные власти заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям "благоприятные условия закупок" - по 8 тыс. российских рублей, тогда как Украина платила по 8,6 тыс. грн за тонну продукции. А также настойчиво рекомендуют заключать сделки "на хранение" 70% урожая, который потом "съедят мыши" или буряты скормят оленям. Фактически производителям заплатят лишь 30% стоимости зерна да еще и в рублях! За эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 года невозможно!" - отметили в ОВА.

Гайдай также сообщил, что такая же ситуация и с маслом, колбасами и сырами из захваченных районов Луганской области - "их теперь будут есть в Якутии и Красноярске".

"Можно было бы сказать, что наконец-то там хоть нормальной колбасы попробуют, но на самом деле выводы очень невеселые. Ведь очевидно, что оккупантов абсолютно не интересует, чем будет питаться население временно захваченных территорий Луганской области", - добавил руководитель области.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

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