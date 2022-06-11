Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ.

В октябре Украине из-за войны может не хватить складских помещений для хранения урожая для 10-15 миллионов тонн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram по результатам встречи с федеральным министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром.

"Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", – подчеркнул он.

Шмыгаль обсудил с представителем Германии военную блокаду Россией украинских портов и продовольственный кризис, который угрожает миру в результате этого. Премьер добавил, что Россия намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня российский войска уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине

Вас также могут заинтересовать новости: