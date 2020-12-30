За одиннадцать месяцев 2020 года Украина импортировала 7,2 тонны черной икры на сумму 1,27 миллиона долларов, что почти в два раза превышает показатель всего прошлого года.
Читайте такжеУдар коронавируса по семейному бюджету ощутили 70% украинцев - ЮНИСЕФОб этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).
"Основным поставщиком черной икры в Украину стал Китай - 6,2 тонны, или около 85% всего объема. В топ-5 стран поставщиков также вошли Италия, Молдова, Уругвай и Нидерланды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что китайская черная икра является конкурентной по цене – ежегодно Китай производит более 150 тонн продукции, из которой две трети идет на экспорт.
"В Украине ниша промышленного разведения осетровых рыб и производства икры пока слабо развита, но все же в отрасли есть первопроходцы. Ожидается, что с развитием потребления украинские производители черной икры также займут значительную нишу на нашем рынке", - подчеркивают эксперты УКАБ.
Также сообщается, что сейчас таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет 175 долларов/килограмм, тогда как розничная цена составляет от 1000 гривень/100 грамм.
Что этому предшествовало
- Украина в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт продукции АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 20 миллиардов долларов, увеличив при этом импорт на 13,9% - до 5,74 миллиарда долларов.
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