За одиннадцать месяцев 2020 года Украина импортировала черной икры, преимущественно из Китая, на сумму 1,27 миллиона долларов.

За одиннадцать месяцев 2020 года Украина импортировала 7,2 тонны черной икры на сумму 1,27 миллиона долларов, что почти в два раза превышает показатель всего прошлого года.

Читайте такжеУдар коронавируса по семейному бюджету ощутили 70% украинцев - ЮНИСЕФОб этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Основным поставщиком черной икры в Украину стал Китай - 6,2 тонны, или около 85% всего объема. В топ-5 стран поставщиков также вошли Италия, Молдова, Уругвай и Нидерланды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская черная икра является конкурентной по цене – ежегодно Китай производит более 150 тонн продукции, из которой две трети идет на экспорт.

"В Украине ниша промышленного разведения осетровых рыб и производства икры пока слабо развита, но все же в отрасли есть первопроходцы. Ожидается, что с развитием потребления украинские производители черной икры также займут значительную нишу на нашем рынке", - подчеркивают эксперты УКАБ.

Также сообщается, что сейчас таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет 175 долларов/килограмм, тогда как розничная цена составляет от 1000 гривень/100 грамм.

Что этому предшествовало

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт продукции АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 20 миллиардов долларов, увеличив при этом импорт на 13,9% - до 5,74 миллиарда долларов.

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Автор: Анна Нагорная