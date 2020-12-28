В этом году экспорт украинского зерна уменьшился на 15%.

Украина в этом году сократила экспорт зерна на 15%, до 25 миллионов тонн.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Согласно данным за 2020-2021 маркетинговый год, на конец декабря экспорт зерновых составил более 25 миллиона тонн.

"С начала года пшеницы экспортировано около 12,5 миллиона тонн. Ячменя на внешние рынки поставили почти четыре миллиона тонн. Кукурузы отправили более 8,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В Министерстве экономики информировали, что Украина начнет экспорт зерновых на европейский рынок.

А все потому, что Европарламент признал нашу систему сертификации.

Производители, которые имеют сертификат в Украине, смогут экспортировать продукцию уже за 20 дней.

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Автор: УНИАН