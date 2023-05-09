В направлении порта Измаил образовалась очередь из 2168 вагонов с зерновыми грузами

"Укрзализныця" просит на месяц приостановить отгрузку зерна в порт Измаил в связи с большим скоплением там вагонов.

Такое заявление сделал замдиректора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, отметив при этом, что в направлении порта Измаил образовалась очередь из 2168 вагонов с зерновыми грузами.

"По возможности просим воздержаться от отгрузки зерновых грузов в направлении порта Измаил (критическое накопление вагонов, очередь на выгрузку - около 27−36 суток)", - отметил Ткачев.

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Среднесуточная выгрузка агропродукции в порту составляет 60−80 вагонов. Очередь связана, в частности, с отрицательными погодными условиями, из-за чего 8−9 мая была прекращена выгрузка зерна.

Экспорт зерна из Украины

25 апреля 2023-го года Москва заявила, что не собирается продлевать зерновую сделку.

Из-за рисков блокировки кораблей уменьшилось количество экспорта зерна из Украины.

Покупатели опасаются, что корабли будут заблокированы, если все-таки вскоре не удастся продлить зерновую сделку.

По состоянию на 5 мая 2023 года новые переговоры по зерновому соглашению между Украиной и Россией зашли в тупик.

Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая. Пока о продлении официально сообщено не было. Как отметили в пресс-службе генерального секретаря ООН, переговоры о продлении зерновой инициативы должны состояться на следующей неделе в Стамбуле.

Для отправки зерна требуется не менее 9 дней, что включает в себя необходимые проверки.

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