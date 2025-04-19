В настоящее время запасы фисташек в мире практически исчерпаны.

Стремительный рост популярности дубайского шоколада в соцсетях спровоцировал глобальный кризис поставок фисташек, что усугубило мировой дефицит ореха и привело к резкому росту цен на него, пишет Financial Times.

Плитки, представляющие собой сочетание фисташкового крема, теста катаифи и молочного шоколада, пользовались достаточно скромным успехом после их запуска в 2021 году бутиком-шоколатье из Эмиратов FIX — пока видео в TikTok не превратило их в мировую сенсацию. Клип, опубликованный в декабре 2023 года, собрал более 120 млн просмотров и вызвал всемирную популярность дубайского шоколада, породив множество подделок.

Из-за этой популярности цены на ядра фисташек стремительно выросли с 7,65 долларов за фунт год назад до примерно 10,30 долларов за фунт сейчас, сказал Джайлз Хакинг из компании по торговле орехами CG Hacking. "В настоящее время мир фисташек практически исчерпан", — сказал он.

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Дубайский шоколад сам по себе достаточно недешевый. Однако потребители так заинтересованы, что некоторые магазины, по сообщениям, ограничивают количество плиток, которые может купить один покупатель.

Запасы фисташек уже сократились после неутешительного урожая в прошлом году в США, который является ведущим экспортером орехов. Урожай в США также был более высокого качества, чем обычно, из-за чего осталось меньше дешевых ядер без скорлупы, которые обычно продаются в качестве ингредиентов для шоколада и других продуктов питания, сказал Хакинг.

"Предложения было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и [шоколатье] скупили все ядра, которые им попались... это оставило остальной мир в дефиците", - сказал Хакинг.

Иран, второй по величине производитель в мире, экспортировал на 40 процентов больше фисташек в ОАЭ за шесть месяцев по март 2025 года, чем за полные 12 месяцев до этого, согласно данным таможни Ирана.

В то же время шоколатье говорят, что уже не могут производить достаточно плиток с начинкой.

"Такое ощущение, будто они появились из ниоткуда, и вдруг вы видите их в каждом углу… Никто к этому не готов", — сказал Чарльз Жандро, генеральный директор Prestat Group, владеющей люксовыми брендами шоколада в Великобритании, рассказывая также о трудностях с закупкой теста катаифи, используемого в начинке.

При этом сам оригинальный производитель шоколада – компания FIX, заявила, что, хотя "невероятно" видеть, как они вдохновили "движение в шоколаде", однако они обеспокоены тем, что другие могут использовать их бренд, чтобы вводить покупателей в заблуждение. Компания не продает свои плитки за пределами ОАЭ и выставляет их на продажу только два часа в день.

Ранее УНИАН писал, что после резкого роста мировых цен на кофе из-за засухи в странах-производителях и сокращения предложения на рынке стоимость напитка в украинских супермаркетах также увеличилась.

Из-за подорожания сорта арабика кофейни все чаще используют более дешевую робусту, которая содержит больше кофеина, но имеет менее изысканный вкус.

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