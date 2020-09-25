Президент отметил, что виноделие является важной составляющей для развития сельского хозяйства, инфраструктуры и рабочих мест в сельской местности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым в Украине устанавливается официальный праздник - День виноградаря и винодела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Закарпатской области.

Президент отметил, что виноделие является важной составляющей для развития сельского хозяйства, инфраструктуры и рабочих мест в сельской местности.

«Сегодня я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии, и в то же время этого мало», - заявил он.

По словам главы государства, правительство и профильное министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия.

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«Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступали итальянскому, испанскому, французскому и португальскому», - добавил он.

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Автор: Константин Гончаров