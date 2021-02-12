Cпрос импортеров остается низким из-за слишком высоких цен на подсолнечное масло.

Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины выросли до уровня в $1300 за тонну FOB, что стало новым 4-летним максимумом.

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture.

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Толчком для роста цен стало укрепление котировок на другие растительные масла и ограниченное предложение масла.

Цены предложений по поставке масла в период февраль–март превышают $1300 за тонну на базисе FOB.

При этом спрос импортеров остается низким из-за слишком высоких цен на подсолнечное масло.

За период октябрь–февраль текущего сезона 2020/21 года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн т по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период, показывают данные торговых потоков Refinitiv Trade Flows.

Согласно статистическим данным, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился до 13,1 млн т против 15,2 млн т в 2019 году.

Украина и импорт продовольствия из стран ЕС

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне 2019 года (22,2 млрд долл.), а импорт вырос на 14% (до 6,5 млрд долл.).

По итогам 2020 года Украина сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 млрд евро.

Украина по итогам 2020 года импортировала из стран Евросоюза продовольствия на сумму 3,5 млрд долл., что на 13,4% больше, чем в 2019 году (3,1 млрд долл.).

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Автор: Елена Коваленко