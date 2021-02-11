В прошлом году Украина импортировала из ЕС продукции на сумму 3,5 млрд долл., а доля ЕС в общем импорте продовольствия достигла 51,6%.

Украина по итогам 2020 года импортировала из стран Евросоюза продовольствия на сумму 3,5 млрд долл., что на 13,4% больше, чем в 2019 году (3,1 млрд долл.).

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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В целом по итогам 2020 года Украина импортировала агропродукции на сумму 6,9 млрд долл., что также на 13% больше, чем годом ранее.

«В прошлом году страны-члены ЕС усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину. Стоимость поставок из Европы увеличилась с 3,13 млрд долл. в 2019 году до 3,55 млрд долл. в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 2017 года первое место в рейтинге основных поставщиков в Украину удерживает Польша. В прошлом году импорт из Польши составил 828 млн долл., что на четверть превысило показатель 2019 года.

Кроме нее, крупными поставщиками стали: Германия (504 млн долл.), Италия (498 млн долл.), Турция (485 млн долл.), США (300 млн долл.), Франция (296 млн долл.).

В структуре импорта традиционно доминируют такие группы продуктов: плоды, ягоды и орехи (795 млн долл.), рыба и ракообразные (680 млн долл.), алкогольные и безалкогольные напитки (587 млн ​​долл.), табачные изделия (557 млн ​​долл.), различные пищевые продукты (485 млн долл.), какао-бобы и шоколад (376 млн долл.), семена масличных культур (319 млн долл.).

«Эти продукты сформировали в прошлом году 55% ​​стоимости импорта агропродукции в Украину», - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 млрд долл.), а импорт вырос на 14% (до 6,5 млрд долл.).

Кроме того, Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 млрд евро.

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Автор: Анна Нагорная