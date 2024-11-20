Отмечается, что к весне за некоторые продукты придется заплатить больше.

Цены на продукты в Украине в ноябре резко подскочили. Эксперты дали прогноз, чего украинцам ждать дальше.

Эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу отметил, что цены на продукты, вероятно, стабилизируются до середины декабря. В то же время он указал, что украинцы будут готовиться к новогодним праздникам, что приведет к росту цен на мясо, сыр, яйца и другие "праздничные" продукты.

"Люди точно будут праздновать. Будут накрывать столы два раза. То есть, стимул роста цен. А вот уже после праздников он снова остановится", – объяснил эксперт.

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В свою очередь член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук считает, что цены на основные продукты будут расти не только зимой, но и весной 2025 года.

"Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше", - объяснил политик.

По его словам, речь идет о мясе и яйцах, а также подсолнечном масле.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошедшей неделе изменились разнонаправленно. Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению. Так, впервые за полтора месяца подешевели огурцы.

Кроме того, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что цены на картофель стабилизировались благодаря импорту.

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