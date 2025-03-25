Отмечается, что в течении года этот продукт подорожал на 22%.

Цены на твердый сыр в Украине растут уже несколько месяцев. В среднем продукт подскочил на более 120 гривень за килограмм.

Согласно данным ежемесячного мониторинга цен на продукты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), с ноября 2024 года цены на сыр постоянно росли.

Так, в конце ноября – начале декабря 2024 года килограмм голландского сыра в среднем стоил 469 гривень, а в марте 2025 года цена достигла отметки в 592 гривни за килограмм. Таким образом, в течение года сыр подорожал на 22%, а за последний месяц - на 7%.

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Стоит отметить, что в розничных сетях цены на самый дешевый твердый сыр колеблятся в пределах 77-90 гривень за упакованный брусок.

"Стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, подкреплявшийся колебанием температурных и климатических условий", - отметили аналитики.

Эксперты считают, что в течение следующих недель цена на молочные продукты не должна меняться.

"Увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке, но это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения", - объяснили аналитики.

Цены на продукты в Украине - последние новости

С осени 2024 года в Украине стремительно дорожает сливочное масло. Стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривень. Основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, которое связано с низким урожаем в 2024 году.

Кроме того, подскочили цены на подсолнечное масло из-за стабильной высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках.

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