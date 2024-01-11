Оптовые цены на картофель на внутреннем рынке взлетели до рекордных показателей.

В Украине ускоряются темпы рост цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за рубежа. Так, с 4 января начали поступать крупные партии продукции из Польши, а также из Литвы и Латвии, пишет EastFruit.

"Сейчас оптовые цены на картофель в Украине являются самыми высокими за всю историю, как в гривне, так и в пересчете на доллары или евро. Фактически за год цены на этот товар выросли в 3,5-4,0 раза. Буквально за последние 3 недели оптовая цена на качественный свежий картофель в Украине взлетела на 40% и превысила уровень цен в соседних странах ЕС, что сделало импорт экономически целесообразным", – отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Производители объясняют высокую цену неблагоприятными погодными условиями, которые негативно повлияли на качество и урожайность в Украине. Но эксперт указывает и на другие факторы. В течение нескольких сезонов подряд оптовые цены не покрывали затрат на ее выращивание. Это заставляло хозяйства экономить, в частности, на качественном посевном материале, что приводило к снижению качества продукции и объемов производства.

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Многие мелкие производители картофеля перенастроились на другие культуры, в частности, на лук, морковь, капусту или свеклу. Население также снизило масштабы выращивания. Это в совокупности с не самыми благоприятными погодными условиями и сформировало дефицит качественного продовольственного картофеля на рынке Украины, объясняет Ярмак.

Украина начала импорт картофеля из Польши и других стран ЕС, потому что цены там сейчас ниже. Однако вполне вероятно, что в ближайшее время стоимость в Польше также пойдет вверх. Это приведет к необходимости увеличивать оптовые цены на продукцию и в Украине, чтобы импорт и дальше имел смысл, считают эксперты.

Цены на продукты

По состоянию на начало января 2024 года все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад. Рекордсменом по росту цены за год стала картошка.

В декабре 2023 года потребительские цены в Украине замедлились до трехлетнего минимума в 5,1%. Подешевели больше всего подсолнечное масло, яйца и сахар. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты, масло и молоко.

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