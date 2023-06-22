Эксперты рассказали, с чем связано такое подорожание.

На сегодня цена на прошлогодний картофель в Украине варьируется в пределах 9-12 грн/кг, что в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, столь стремительное подорожание в сегменте прошлогоднего картофеля, связано с фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке.

Также эксперты напомнили, что практически на протяжении всего сезона цена на картофель урожая 2022 года удерживалась на довольно низком уровне, и только в конце текущего сезона украинские производители смогли существенно повысить отпускные цены на свою продукцию. Поэтому сейчас прошлогодний картофель в Украине уже поступает в продажу в среднем на 87% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Вместе с тем с началом массового сбора средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию в Украине снова начала снижаться.

По словам экспертов, причин снижения цен на белокочанную капусту нового урожая несколько. Во-первых, после периода дождей погода почти по всей территории страны начала приходить в норму, на фоне чего увеличились объемы этой продукции на рынке. Во-вторых, повышенная влажность и обильные осадки негативно сказались на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста начала трескаться.

В итоге сегодня большинство украинских производителей предлагают к продаже капусту урожая 2023 года по 25-35 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Вместе с тем белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 14% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, местные фермеры не исключают, что понижательный ценовой тренд будет преобладать на рынке и дальше.

Цены на продукты в Украине: последние новости

В Украине уже начали продавать вишню, одна цены на нее в среднем на 70% дороже, чем в начале сезона 2022 года.

Также эксперты прогнозируют, что в этом году украинцы будут покупать арбузы дороже, чем в прошлом. Тогда в Киеве их можно было купить по цене от 60 гривен за килограмм.

В то же время в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" отметили, что в мае было зафиксировано рекордное в этом году снижение цен на яйца.

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