В настоящее время спрос на вишню довольно высок.

В Украине началась массовая продажа вишни - первые крупные партии украинские садоводы готовы отгружать по 50-70 грн/кг. Это в среднем на 70% дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сезон продаж вишни текущего года начался на несколько недель позже, чем в прошлом году.

Как отмечают садоводы, сегодня спрос на вишню достаточно высок. Однако, по прогнозам участников рынка, валовой сбор вишни в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом, что связано с потерями урожая этих косточковых из-за заморозков в первой половине весны. Соответственно, и отпускные цены на первые крупные партии вишни значительно выше прошлогодних.

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При этом большинство садоводов сегодня оценивают качество данных косточковых как среднее или ниже среднего. Из-за неблагоприятных погодных условий вишня имеет довольно мелкий калибр, и уже начинает трескаться и гнить на деревьях.

Цены на ягоды в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале прошлой недели клубника в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 28%, отпускные цены на ягоду составили 40-80 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

По словам специалистов, из-за уничтожения Каховского водохранилища Украина потеряет значительную часть сельхозпроизводства на юге, которое зависело от орошения. В частности могут надолго исчезнуть херсонские арбузы и помидоры.

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