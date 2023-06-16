По прогнозу агрария, в этом году цены превысят прошлогодние, когда в июне 2022 года арбузы стоили в Киеве от 60 гривень за килограмм.

В этом году стоимость арбузов будет выше чем в прошлом году, поскольку развитие посевов арбузов в Одесской области задерживается из-за холодной весны и прохладного для этой культуры начала лета.

Об этом сообщил агроном ЧП "Агро Юг экспорт" Игорь Сериков отметив, что из-за холодного начала лета погибло много всходов, поэтому рассчитывать на большой урожай и низкие цены не стоит, сообщает "Юг.Today".

"Для активного роста арбуза и дыни необходима минимальная температура +15°С ночью, а днем +25-30°С и выше. В этом году очень тяжело получаем всходы, они очень слабо развиваются. У тех, кто посеял арбуз рано, всходы погибли", - отмечает он.

Сериков также дал прогноз по ценам на арбузы. "Я думаю, что цена будет не ниже, чем в прошлом году. Скорее всего, она будет на том же уровне, а может, и выше прошлогодней", - считает агроном.

Какими были цены на арбузы в прошлом году

В прошлом году из-за российской оккупации Херсонщины цены на арбузы были рекордно высокими. Так летом 2022 года в Киеве арбузы стоили от 60 гривень за килограмм. Ближе к осени цены колебались в пределах 40-30 гривень за килограмм.

Подрыв Каховской ГЭС и уничтожение урожая арбузов

6 июня 2023 оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС больше всего пострадал оккупированный левый берег Херсонской области, где расположено основное производство аграрной продукции. Эксперты предупреждают, что когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом. Об арбузах на ближайшие годы можно забыть.

До того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, эксперты прогнозировали, что в этом году на прилавках магазинов будут арбузы. Фермеры в Херсонской области засеяли бахчу, однако все было уничтожено.

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