Подорожанию способствует повышенный спрос на традиционно популярный овощ.

В Украине на этой неделе существенно подорожала морковь. Сейчас украинские хозяйства отгружают овощ в диапазоне 27-34 грн/кг ($0,65-0,82/кг), что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе. Соответствующие данные приводят аналитики EastFruit.

Специалисты связывают рост с тем, что за последнее время существенно повысилась торговая активность в этом сегменте. В то же время некоторые хозяйства приостановили продажи овощей высокого качества, ожидая еще большего роста цен.

Отметим, что на сегодня популярный овощ продают в среднем в 3,6 раза дороже, чем за аналогичный период 2024 года.

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Впрочем, специалисты не делают "апокалиптических" прогнозов. Они считают, что цены могут пойти вниз, ведь из-за подорожания фермеры начнут распродавать морковь из хранилищ, что приведет к увеличению предложения.

Цены на овощи в Украине

Недавно УНИАН пообщался с представителями торговых сетей и выяснил, как могут вырасти цены на картофель в ближайшие месяцы. Как пояснили представители "АТБ-Маркет", в марте-апреле можно ожидать поэтапное сезонное повышение цены.

Причиной этого называют ограниченное предложение украинского товара на рынке. К этому добавится фактор ухудшения качества продукции, которую закладывали на хранение.

Напомним, в середине месяца цены на картофель несколько снизились. Средняя цена овоща на тот момент составляла "всего" чуть больше 31 грн/кг. Снижение цены связывали с увеличением импорта.

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