За последние месяцы стоимость овощей, которые входят в борщевой набор, существенно выросла.

Весной украинцы могут столкнуться с повышением цен на картофель, однако резких скачков стоимости популярного овоща ожидать не стоит. Об этом агентству УНИАН сообщили представители торговых сетей.

"На данный момент отечественный картофель, который мы закупаем, уже растет в цене. Она уже в дефиците, потому что заканчивается урожай. Поэтому в дальнейшем на полки супермаркетов будет ехать импортный картофель, который дороже. Такой цены, которая была и есть сейчас, в ближайшее время не ожидается. Конечно, цена будет зависеть от сорта картофеля, однако в любом случае пока удешевления не ожидаем", - заявила УНИАН пресс-служба "ЭКО-маркет".

Похожей точки зрения придерживаются и специалисты "АТБ-Маркет", которая является крупнейшей украинской сетью супермаркетов.

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"В марте-апреле планируется поэтапное сезонное повышение цены на картофель, - говорит пресс-служба "АТБ", - Причина роста цены: ограниченное предложение украинского товара (необходимость дополнительной закупки импортной продукции) плюс сезонное повышение цены из-за ухудшения качества продукции, заложенной на хранение (урожай 2024 года). С появлением нового урожая украинского картофеля в мае-июне 2025 года ожидается стабилизация предложения продукции и, как следствие, снижение цены".

Цены на картофель в Украине - главные новости

Напомним, осенью прошлого года украинцы стали свидетелями стремительного роста стоимости овощей, которые входят в так называемый борщевой набор. Так, в октябре картофель стоил примерно в три раза дороже, чем в аналогичный период 2023-го.

В середине февраля наблюдалось снижение цены на популярный овощ. Средняя цена картофеля на тот момент составляла чуть более 31 грн/кг - это более чем на 3 гривны дешевле, чем в январе этого года.

Отметим также, что по состоянию на четверг, 27 февраля средняя цена картофеля по данным ресурса "Минфин" составляет 33,80 гривны. В Auchan картофель предлагают по 27,80 грн/кг, тогда как в Megamarket цена составляет 39,80 гривны.

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