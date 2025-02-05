Отмечается, что на цены на молочку влияют ряд факторов.

Украинцам не стоит ожидать роста цен на молочную продукцию в первом квартале 2025 года. Более того возможно даже удешевление отдельных позиций.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур в интервью "Экономической правде" отметил, что дальнейшая динамика цен на молочные продукты после первого квартала зависит от курса гривни и ряда внешних факторов.

"Если цены на какие-то продукты будут стимулировать экспорт, то это скажется и на внутреннем рынке", - отметил эксперт.

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По его словам, в первом полугодии будет стабилизация цен на сырье и уже начались переговоры с производителями молока об их снижении, а дальше ожидается увеличение предложения молока-сырья.

"Думаю, что цены даже будут двигаться вниз", - подчеркнул Дидур.

Цены на продукты в Украине - прогноз на 2025 год

В 2025 году украинцам придется больше тратить денег на овощную группу товаров, молочную продукцию и алкоголь. Также ожидается рост цен на какао, кофе и соки.

В свою очередь координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил, что в течение месяца, будет завершаться сезон реализации мандаринов в странах-производителях, что будет влиять на ситуацию на рынках.

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