Украина увеличила производство круп

Положительная тенденция сохраняется.

В Украине выросло производство круп из овса, риса, ячменя и ржи.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Производство выросло в мае этого года, и тенденция сохраняется. Изготовление сыпучих из овса, риса, ячменя и ржи выросло на 43,4 %.

В свою очередь, продукты переработки зерновых, наоборот, снижаются. Мука на 24,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия на 15,6%. Производство макаронных изделий упало на 18,7% отрубей на 13,7%, и кормов на 4,8%.

Как сообщал УНИАН, в Государственной службе статистики назвали продукты, которые больше всего выросли в цене с начала этого года. Больше всего выросла в цене гречка. Крупа подорожала почти на 30%. Килограмм обойдется в 35 гривень.

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