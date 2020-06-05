Цены в Украине: какие продукты больше всего подорожали за год

В Украине за год больше всего подорожали яйца, картофель и гречка. Так, яйца подорожали на 30%, картофель – более, чем на треть, а гречка – в 2,5 раза.

В Украине за год больше всего подорожали яйца, картофель и гречка, при этом подешевели овощи борщевого набора и пшено.

Читайте такжеВ мире падают цены на продовольствие: какие продукты подешевели больше всего

Об этом говорится в оперативной информации об уровне средних цен на основные сельхозтовары по состоянию на 5 июня, опубликованной на сайте департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, согласно сообщению, в начале июня текущего года средняя цена яиц (за кг) достигла 16,55 грн, что на 30% больше по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Свинина выросла в цене на 8% - до 82,35 грн за кг, говядина - на 15%, до 90,2 грн за кг, а мясо птицы – на 3%, до 48 грн за кг.

Также сообщается, что в июне текущего года цена на молоко выросла на 11% - до 18,14 грн за кг, на сметану – на 16%, до 55,8 грн за кг, а сливочное масло подорожало на 13% – до 151,6 грн за кг.

Кроме того, гречневая крупа подорожала в 2,4 раза – до 29,8 грн за кг. В то же время, пшено подешевело на 14% - до 12,9 грн за кг.

По данным Минэкономики, среди овощей в Украине за год больше всего подорожал картофель – на 34%, до почти 11,6 грн за кг, тогда как другие овощи борщевого набора значительно снизились в цене. В частности, капуста подешевела на треть - до 6 грн за кг; свекла - наполовину, до 6 грн за кг; морковь - на 44%, до 7,17 грн за кг; а лук – на 32%, до 9,75 грн за кг.

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на социальные продукты питания и товары противоэпидемического назначения на период действия карантина.

Согласно ему, продавцы обязаны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

В перечень социально значимых пищевых продуктов вошли гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушка куриная, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram