Часть представителей мясоперерабатывающей отрасли считают, что цены закупки достигли своего "дна".

В первой декаде ноября 2021 года в Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций ослаблялись, однако к середине месяца цена на свинину пойдет вверх.

Такой прогноз озвучили в Ассоциации свиноводов Украины, сообщает Agroportal.ua.

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В начале месяца средняя цена килограмма свинины живой массой снизилась до 43,8 грн/кг, однако эксперты прогнозируют подорожание мяса во второй половине ноября.

"Осенний "ценопад" снизил котировки на свиней убойных кондиций на 1-2 грн/кг по сравнению с предыдущей неделей. Большинство товарных партий на этой неделе реализовали по 41-43,5 грн/кг. При этом производители свинины констатировали как давление со стороны мясопереработчиков на цены закупки в ходе предыдущих торгов, так и не единичные запросы на дополнительные партии на этой неделе", — отмечают эксперты.

Часть представителей мясоперерабатывающей отрасли считают, что цены закупки достигли своего "дна", а начало заготовки мясного сырья для производства колбас и мясных деликатесов на зимние праздники станет причиной реабилитации цен.

"Учитывая ограниченность предложения "живца" убойных кондиций, оживление закупочной активности и то, что значительная доля мясопереработчиков не смогла удовлетворить возросшую потребность в сырье на этой неделе, большинство производителей свинины ожидают, что цена реализации на следующей неделе повысится до 44-45 грн/кг", — подытожили эксперты.

Цены на мясо:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Автор: Елена Коваленко