Теперь разведка получит более 2 тыс. 200 беспилотников FPV.

Благодаря проекту "Мощь. Украинская каменная" удалось собрать более 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для Главного управления разведки Министерства обороны. Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, благотворительные взносы поступали на платформу UNITED24.

"Собрали более 58 млн 500 тыс. грн через UNITED24 на дроны-камикадзе для ГУР. Все благодаря проекту "Мощь. Украинская каменная". Теперь разведка получит более 2 тыс. 200 беспилотников FPV. Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку "Мощи". А также вкладам наших доноров и бизнеса, который больше года безостановочно поддерживает армию", - отметил он.

По его словам, в конце проекта Rozetka и "Сильпо" взяли на себя часть расходов на себестоимость соли.

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"Вторую часть покрыли доноры UNITED24. Поэтому каждая гривна сбора (500 грн с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее. Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пятерых пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова", - рассказал министр.

Проект "Мощь. Украинская каменная": что известно

Продажа лимитированной серии соли с шахт украинского Соледара стартовала месяц назад. Общая сумма превысила плановые цифры на 12 миллионов гривен.

Для проведения проекта было выделено 100 тысяч пачек соли по 200 грамм. Эти 20 тонн соли стали последними, которые были добыты в Соледаре до оккупации россиянами.

Эта соль была произведена на заводе "Артемсоль" - одном из самых больших предприятия Европы в этой отрасли. В общем оно покрывало 90% потребностей украинского населения в этой продукции.

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