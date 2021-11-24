Экспорт сахара уменьшился на 53%, а импорт – увеличился на 66%.

Из-за роста цен на газ часть сахарных заводов не может организовать производство, а сельхозпроизводители, вложившие в это средства, несут значительные убытки.

Как сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), в прошлом году полноценно работали 29 из 33 сахарных заводов, большинство из них в 2021 стали убыточными из-за подорожания энергетических ресурсов.

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"Сахарники находятся на грани нерентабельности. Фермеры тратят более 42 тыс. грн на 1 гектар посева сахарной свеклы. При средней урожайности 480 центнеров с гектара и цене 1200 грн за тонну свеклы, ее выращивание не является рентабельным. Эта же причина предопределяет постоянное сокращение площадей посевов (сейчас 206 тыс. га)", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, в 2020 году сахарной свеклой было засажено 220 тыс. га.

В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года экспорт сахара уменьшился на 53,4%, до 3,752 млн долларов, а импорт увеличился на 65,7%, до 0,179 млн долларов, как отмечают в УСПП.

Цены на сахар в Украине:

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

В этом сезоне (сентябрь 2021 - август 2022) в Министерстве экономики Украины ожидают увеличения производства сахара – до 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В сентябре 2021 года эксперты прогнозировали, что цены на сахар в Украине могут снизиться до 22-25 гривен за килограмм с нынешних 30 гривен, но не опустятся ниже 20 гривен из-за ряда причин.

В сентябре 2021 года средняя потребительская цена сахара в Украине составила 28,69 грн за килограмм, что почти вдвое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Алёна Кириченко