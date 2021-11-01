Потребительская инфляция в сентябре в годовом выражении достигла 11%.

В сентябре 2021 года средняя потребительская цена сахара в Украине составила 28,69 грн за килограмм, что почти вдвое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Читайте такжеИз-за дорогого газа в Украине взлетят цены на сладости - прогноз

Согласно опубликованным данным, средняя потребительская цена сахара в Украине по состоянию на сентябрь 2021 года в 1,92 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года (14,94 грн за килограмм).

Цены на сахар в Украине:

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

В этом сезоне (сентябрь 2021 - август 2022) в Министерстве экономики Украины ожидают увеличения производства сахара – до 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В сентябре 2021 года эксперты прогнозировали, что цены на сахар в Украине могут снизиться до 22-25 гривен за килограмм с нынешних 30 гривен, но не опустятся ниже 20 гривен из-за ряда причин.

Автор: Богдан Слуцкий