Аграрии Херсонской области первыми в Украине начали уборку ранних зерновых культур.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА на своей странице в Facebook.
"На Херсонщине начался сбор ранних зерновых культур. По состоянию на 24 июня аграрии области уже намолотили более 3 тысяч тонн озимого ячменя при средней урожайности 32,5 ц/га", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сбор урожая начался в Скадовском и Херсонском районах области. Остальные районы проводят обкосы полей и готовятся в ближайшие дни присоединиться к уборочной кампании.
В этом году область готовится собрать урожай с более 723 тыс. га, в том числе озимых зерновых с площади 613 тыс. га.
Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 18 июня завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади 7,5 млн га.
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